De Rotterdammer Yorian Kooiman (30) wordt sinds 6 september vermist in het Zwitserse Zürich.

Volgens de familie heeft de recherche weten te achterhalen dat zijn laatste trip op 7 september naar de berg Rigi was. Het ging om een enkele reis.

Yorian zou medicatie gebruiken. De familie is bang dat hij gevaar loopt als hij deze niet bij zich heeft. Zijn backpack is achtergebleven op zijn hotelkamer. Zijn simkaart is uit zijn telefoon gehaald.