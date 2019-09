Expert: Neem de beveiliging van je computer serieus

Het is belangrijk om je computer goed te beveiligen. Er kan namelijk een hoop misgaan. Als je de verkeerde software hebt, kan je bestolen worden. Mensen kunnen bestellingen of betalingen onder jouw naam plaatsen. Ook kan het gebeuren dat je spam gaat verzenden. Hoe kan je jezelf beter beschermen? Rijnmondexpert Erik Lindenburg, IT-specialist, geeft antwoord.

Allereerst is het belangrijk dat je een wachtwoord neemt op je apparatuur. "Wanneer je een laptop hebt en veel on the road bent, is een wachtwoord noodzakelijk", zegt Lindenburg.

Blijf updaten

Ook is het belangrijk dat je programma’s up-to-date zijn. "Als je een te oude versie gebruikt van bepaalde programma’s, kunnen er lekken ontstaan. Je moet de versies dus blijven updaten", vertelt Lindenburg. Windows 10 zelf wordt automatisch bijgehouden, maar je moet onder "instellingen" even aanvinken dat ook de andere Microsoft programma's automatisch geüpdated worden.

Je kan ook zelf nagaan welke software er allemaal op je computer staat. "Je moet dan goed kijken of er geen troep is gedownload", zegt Lindenburg. Een programma als Malwarebytes kan daarbij helpen. Dit scant je hele computer en geeft dan precies aan wat er niet op hoort of wat verouderd is.

"Er is ook een mogelijkheid om verdachte programma’s in een soort quarantaine te plaatsen, zodat ze geen schade meer kunnen aanrichten."

Gratis virusscan

Lindenburg kent ook een paar gratis virusscanners die volgens hem zeker het proberen waard zijn. "Avast, AVG en Bitdefender springen er echt boven uit. Avast kwam het beste uit de test bij de Consumentenbond. Bitdefender is iets minder goed, maar je hebt hierbij geen last van irritante pop-ups."

Na de virusscan kan je aan de bescherming van je webbrowser beginnen. "Kijk of je de nieuwste versie van Google Chrome hebt. Als je nog steeds gebruik maakt van Internet Explorer, raad ik je echt aan om daar mee te stoppen. Het wordt niet meer bijgewerkt en dit maakt het een kwetsbaar programma."

Met de website Have I Been Pwned kan je kijken of je gegevens ergens gelekt zijn. Het is belangrijk om dan je wachtwoord te veranderen en je e-mail te checken. "Misschien heb je gevoelige informatie naar jezelf gemaild, zoals je bankgegevens of paspoort. Dit moet je dan verwijderen."

Een laatste tip tot slot: open niet alle mailtjes die je binnenkrijgt.