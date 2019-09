Bruins drie duels geschorst; Excelsior niet akkoord

Luigi Bruins is door de KNVB voor drie duels geschorst. De middenvelder van Excelsior kreeg in de uitwedstrijd tegen NAC Breda een directe rode kaart. De Kralingers laten weten niet akkoord te gaan met de straf.

De club vindt drie duels schorsing te veel. Het is daarom nog onduidelijk of Bruins mee kan doen in het thuisduel van Excelsior met Jong PSV. De zaak zal hoogstwaarschijnlijk wel voor vrijdagavond, als de wedstrijd begint, dienen.

Bruins speelde tot nu toe alle zeven wedstrijden van de Rotterdammers in de Keuken Kampioen Divisie.