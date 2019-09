Feyenoord traint met kleine groep; Jørgensen ontbreekt

Feyenoord trainde dinsdagochtend met een kleine groep spelers. Nicolai Jørgensen behoorde niet tot deze groep en het is nog onduidelijk of de aanvaller donderdagavond in actie kan komen tegen AZ.

De selectie van Jaap Stam trainde besloten op 1908 en buiten alle keepers om, waren alleen de spelers aanwezig die zondag op het veld stonden tijdens het 3-3 gelijkspel tegen FC Emmen. Ze bereidden zich voor op het midweekse duel tegen AZ, dat donderdagavond om 20.00 uur wordt afgewerkt in De Kuip.