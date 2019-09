In de tweede aflevering van de driedelige serie 'Onze Tunnel van ouds als nieuw' staan de gebruikers van de Maastunnel centraal. Maker Salomé Trentelman portretteert in opdracht van de Gemeente Rotterdam mensen die vaak gebruik maken van de iconische verbinding tussen noord en zuid. Of is het van zuid naar noord?

Na een twee jaar durende renovatie is de Maastunnel sinds 19 augustus weer open voor het autoverkeer. Op zaterdag 5 oktober is de officiële heropening. In december wordt de voetgangerstunnel aangepakt. Deze zal daarom zeven maanden dicht gaan.



Iedereen heeft wel een band met de Maastunnel. Zo ook buschauffeur Karel. "Als kleine jongen was ik helemaal ondersteboven van de Maastunnel. Ik stond hier met m'n autopedje te kijken, want al die RET-bussen gingen er doorheen. Als m'n moeder me kwijt was dan was ik of bij de garage van de RET of ik zat bij de tunnel."

Drie delen

De driedelige serie 'Onze Tunnel van ouds als nieuw' vormt de aanloop naar een documentaire van 25 minuten die op zaterdag 5 oktober zal worden uitgezonden op TV Rijnmond. Salomé Trentelman: "De documentaire bestaat ook weer uit drie delen. We portretteren de bewoners, de gebruikers en de tunnel zelf."

Deel twee van de serie over de Maastunnel zie je deze dinsdag om 17:20 uur op TV Rijnmond (met ieder half uur een herhaling). Volgende week dinsdag wordt het derde en laatste deel uitgezonden.