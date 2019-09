Thomas Cook en Neckermann schrappen alle geboekte reizen

Thomas Cook en Neckermann zetten een streep door alle reeds geboekte reizen. Dat schrijft Thomas Cook Nederland in een verklaring op de website. De beslissing raakt 40- tot 50 duizend consumenten, die tot einde winter een reis hadden geboekt.

Door het faillissement van het moederbedrijf Thomas Cook Group is de afgelopen periode gekeken naar mogelijkheden om de geboekte reizen bij Thomas Cook Nederland uit te blijven voeren. "Ondanks alle inspanningen is dit helaas niet gelukt. Daar komt bij dat het niet uit te sluiten is dat de klanten van Thomas Cook Nederland, die op korte termijn op vakantie gaan, geen gebruik kunnen maken van de door hen geboekte accommodatie", zo valt te lezen.

Eerder was al bekend dat Thomas Cook geen nieuwe reizen meer accepteerde. Ook werden de reizen die voor dinsdag op de planning stonden al geschrapt.

Mensen die met Thomas Cook al op vakantie zijn kunnen hun reis gewoon volgens schema afmaken. Mochten zich in het buitenland problemen voordoen, dan kunnen vakantiegangers contact opnemen met een speciaal noodnummer.

De SGR probeert samen met reisbureaus om vervallen reizen zo veel mogelijk door te laten gaan. Dit kan bijvoorbeeld door de reizen om te boeken naar een andere touroperator.