Ahmed kan niet wachten op de Hoekse Lijn

Veel aangesproken mensen houden een slag om de arm over de start van de Hoekse Lijn van aanstaande maandag. "Eerst zien, dan geloven", is een veel gehoorde reactie. Voor Ahmed breken betere tijden aan. "Het was zo stil de laatste twee jaar. Vooral 's morgens en dan ga je pas laat open, er is toch niemand."

Jongeren

Het winkeltje annex fietsenstalling is de stille periode doorgekomen door vaste bezoekers en jongeren uit de buurt. "Dat was mijn redding. Zij bleven komen en hier boodschappen doen, maar voor de rest geen toerisme en zo. Heel de stad was een beetje stil", vertelt Ahmed.

De bekende baas van de stationsshop heeft in het begin veel mee gepraat over de aanleg en de problemen van de Hoekse Lijn. "Maar toen het meer dan een jaar ging duren, ben ik daarmee gestopt. Ik moest steeds betaalde krachten inhuren, omdat ik moest vergaderen. Maar dat lukte niet mee. De omzet liep terug."

'Gratis, hè?'

De Hoekse Lijn gaat zaterdag gratis rijden voor belangstellenden. Van 12:00 tot 20:00 uur kan iedereen mee. "Ja, ik ga extra voorraad inslaan. Het zal wel druk worden. Het is gratis, hè", lacht Ahmed.

Wanneer de dienstregeling maandag van start gaat, staat de koffie bruin in de winkel. "Iedereen is welkom en ik bedank alle jongeren die hier de afgelopen twee jaar zijn blijven komen."