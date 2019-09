Man (24) vast voor overvallen op pompstation en Poolse supermarkt in Rotterdam-Zuid

De Rotterdamse politie heeft een 24-jarige man opgepakt, die wordt verdacht van overvallen op een pompstation in IJsselmonde en een Poolse supermarkt op de Dordtsestraatweg. Over de man waren verschillende tips binnengekomen na uitzendingen van Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht.

Op 16 november vorig jaar werd tankstation Esso aan de Adriaan Volkerlaan overvallen door een man, die een medewerkster met een vuurwapen bedreigde. Een week later was het bij hetzelfde pompstation weer raak. De dader had ook deze keer een vuurwapen bij zich. Nieuw was dat hij een handlanger had meegenomen.

Twee weken later was supermarkt Ich Troje aan de Dordtsestraatweg de dupe. Ook bij deze overval werd een vuurwapen gebruikt en waren de overvallers met z'n tweeën.

De werkwijze van de overvallers en de signalementen vertoonden steeds grote overeenkomsten. Daarom ging de politie ervan uit dat één dader bij alle drie de overvallen betrokken was. De man is opgepakt en de rechtbank heeft zijn hechtenis met negentig dagen verlengd.

De politie is nog op zoek naar zijn handlanger.