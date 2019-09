Overstappen van zorgverzekeraar kan geld schelen, maar niet iedereen waagt zich eraan

Zo'n veertig procent van de ondervraagden geeft aan altijd bij dezelfde zorgverzekeraar te blijven. Daar zijn verschillende redenen voor: "Ik heb een goede zorgverzekering", "ik ben chronisch ziek, dus ik heb weinig keus", of vanwege een collectieve korting maken mensen de overstap niet.

Niet teveel betalen

Bijna dertig procent geeft aan de overstap wél te maken. Ook op straat in Oud-Beijerland geeft een vrouw aan ieder jaar opnieuw te kijken waar ze het goedkoopste uit is. "Ik vind het belangrijk om te kijken welke zorg ik krijg voor welke prijs. Ik heb echt geen zin om teveel te betalen."

Toch blijkt het gemak voor veel mensen belangrijker dan besparen op kosten. "Ik stap nooit over. Ik vind het wel makkelijk zo. Het gemak is belangrijker dan die paar tientjes besparen", is de uitleg van het gros van de ondervraagden.

Wirwar

Ook de angst voor de rompslomp of niet weten wat je van een nieuwe verzekeraar kan verwachten, zijn belangrijke redenen om niet over te willen stappen."Het is allemaal zo'n wirwar. Dat gepuzzel om uit te zoeken waarvoor je wel of niet gedekt bent."

Wil je niet overstappen, maar wel goedkoper uit zijn? Dan heeft een jonge Oud-Beijerlander dé tip: "Je belt je eigen zorgverzekeraar en vraagt of het goedkoper kan. Er valt goed te onderhandelen. Ik heb nu zelf twee keer meegemaakt dat ik een paar tientjes korting kreeg."