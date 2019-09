Een kijkje achter de deuren van de rechtszaal bij Radio Rijnmond

In de Week van de Rechtspraak houden rechtbanken in heel Nederland tal van activiteiten, zo ook in onze regio. Alle reden om onze eigen rechtbankverslaggever Paul Verspeek uit te nodigen. Hij heeft op zijn beurt twee gasten uitgenodigd die met regelmaat in de rechtbank te vinden zijn: rechter Tineke van de Grampel en rechtbankverslaggever en -tekenaar Adrien Stanziani.