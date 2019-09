'Nederland ook aantrekkelijk door goede rechtspraak'

De rechtspraak in Nederland krijgt er 95 miljoen euro bij, zo maakte het kabinet met Prinsjesdag bekend. "Meer dan terecht", zegt de Rotterdamse strafrechter Tineke van de Grampel. "Nederland is ontzettend aantrekkelijk, óók door de goede rechtspraak. Bedrijven komen naar ons land toe, omdat ze weten: hier is je recht veilig."

Van de Grampel was dinsdag te gast bij Radio Rijnmond in het kader van de Week van de Rechtspraak. "Die 95 miljoen lijkt veel, maar goede rechtspraak levert ongelooflijk veel baten op."

Ze vindt het belangrijk dat punt te maken, in een tijd dat de kritiek op de rechtspraak vaak niet mals is. Met name ook van politici. "Er zijn een paar roeptoeters. Aan ons de taak een vonnis nog beter uit te leggen."

Tineke van de Grampel deed zelf uitspraak in de zaak Gerson F . De Rotterdammer verkrachtte een Indonesische studente en probeerde haar te wurgen. Uiteindelijk werd twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs opgelegd. Het kamerlid Thierry Baudet smaalde dat er 'slechts twee jaar straf' was opgelegd en dat er geen afschrikwekkende werking vanuit ging.

Oren dicht

Van de Grampel had het uiteraard gelezen. "Dan ga je op je handen zitten..." Ze voelde niet de behoefte Baudet zelf te benaderen. "Dat is niet mijn taak. De pers is onze vertaler en heeft in deze zaak de juiste boodschap opgepakt. Voor wie de oren open heeft, is het volstrekt duidelijk. En bij sommige mensen zitten de oren dicht."

Ze legt het nog maar een keer uit. "Deze jongen krijgt jeugd-tbs en daarna mogelijk nog tbs voor volwassenen. Dat kan dus levenslang zijn." Gerson F. werd als minderjarige gezien, ook al was hij 18.

"Hij functioneert als een 16-jarige en heeft een afschuwelijke achtergrond: mishandeld, misbruikt, verwaarloosd. Nu hebben we nog een kleine kans om hem op te voeden."

Ze wijst erop dat het doel van het strafrecht niet alleen vergelding is, maar ook en misschien wel vooral voorkomen dat het nog een keer gebeurt.

"De keuze voor minderjarigenstrafrecht is niet van pappen en nathouden en ach hij is zielig. De rechtbank doet niet aan zielig. Maar als wij als rechtbank niet de kans geven aan die jongen om bijgeschaafd te worden, en we zetten hem meteen tussen de criminelen die gebruik van hem gaan maken, dán kan je ons wat verwijten."

Hekel aan onrecht

Tineke van de Grampel is praktisch haar hele werkzame leven al rechter. "Van jongs af aan had ik een enorme hekel aan onrecht en ging me met zaken bemoeien. Oplossen, helpen. Daarom is het vak ook zo leuk. Ik ga iedere dag naar mijn werk, ken het dossier en denk: nu ga ik de mens ontmoeten."

Die passie wordt herkend door de andere studiogast in de radio-uitzending, rechtbanktekenaar Adrien Stanziani . Hij tekende in heel Nederland verdachten, van Willem Holleeder tot de moordenaar van Anne Faber. Ook hem valt op dat de klassieke boef eigenlijk niet bestaat. Dat iedere verdachte een verhaal heeft.

"Zelfs keurige beroepen. Ik zat een keer bij een zaak tegen een piloot, die had iemand verkracht. Dan denk je: je kunt het eigenlijk nergens aan aflezen." Vanaf 30 september hangt Stanziani's werk in de rechtbank van Rotterdam, onder de titel 'rechtlijnig'.

Tineke van de Grampel en Adrien Stanziani trekken dezelfde conclusie"Dé crimineel bestaat niet. We zijn allemaal mensen. We moeten ons allemaal afvragen: had het anders kunnen lopen als ik uit een ander nest was gekomen?"

Derk Wiersum

Van de Grampel kijkt ook terug op de afgelopen periode, die in het teken stond van de moord op advocaat Derk Wiersum. "Het zijn verschrikkelijke dagen geweest. Toen we het hoorden, kwam die klap zó hard aan. Het ging verder dan geschokt zijn. Het was verbijstering. Het was afgrijzen."

Ze vervolgt:"Het was iets dat wij ons tot dat moment niet konden voorstellen. Dat iemand het in zijn hoofd zou halen een advocaat te vermoorden. Een integere, genuanceerde man. En wat me opviel, dat zowel de advocatuur, als het OM, als de rechter direct naar elkaar toetrokken en zeiden: we gaan ervoor. Dit mag ons niet kapot maken. Het laat zien hoe belangrijk het is dat er onafhankelijke rechtspraak is."

