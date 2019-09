Hillegersberg krijgt Mediterraan draaigatje niet in bedwang

Ze ploegen tuinen om, leggen stoeptegels scheef, bijten en dringen in groten getale je huis binnen. Dit is in het kort de overlast die het Mediterraan draaigatje veroorzaakt. Een aantal straten in Rotterdam-Hillegersberg kampt met overlast en de plaagmier is nu ook opgedoken in een straat in Kralingen.

De gemeente Rotterdam heeft al meerdere middelen ingezet om de mier te bestrijden, maar is in die missie nog niet geslaagd. "Een heel klein plaagdiertje zorgt voor enorm veel ellende en we hebben geen bestrijdingsmiddel", zegt Brigitte Moratis van Stadsbeheer Rotterdam.

Samen met twaalf andere gemeentes slaat Rotterdam gaat de handen ineen. Rotterdam is namelijk niet de enige gemeente waar de Mediterraan draaigatje overlast veroorzaakt. Er wordt samen met het Kennis- en adviescentrum Dierplagen in Wageningen onderzoek gedaan om deze hardnekkige diertjes te stoppen.

Geduld

Voor de bewoners vergt dat nog wel een tijdje geduld en voorlopig zal de kolonie nog verder uitbreiden. Dit is de boodschap van de gemeente Rotterdam aan de omwonenden van de Terbregselaan in Rotterdam-Hillegersberg.

Het Mediterraan draaigatje houdt voorlopig alleen huis in deze straat en zijstraten, en verpest daar de zomers. Want rustig buiten in de tuin zitten, is er niet meer bij. "De beruchte mier die overal loopt, kruipt en als je pech hebt ook nog bij je binnenkomt", omschrijft bewoner Jacques Klarenbeek deze ongenode gast. "Ik heb al honderden euro's uitgegeven aan spuitbussen en korrels, alleen ze blijven maar even weg. Soms zijn ze dezelfde avond alweer terug", zegt Klarenbeek.

Het is een soort uit het mediterrane gebied, die houdt ontzettend van warmte en nu het hier ook steeds warmer wordt, doen ze lekker hun ding: zich voortplanten", vertelt bioloog Jinze Noordijk van het Kenniscentrum Insecten.

De mierenexpert schetst hoe snel de kolonie zich kan uitbreiden. De koninginnen zijn geen vijanden van elkaar, ze maken vele nieuwe koninginnen. "Eén koningin maakt honderden nieuwe koninginnen per jaar en in vier jaar tijd kan dat exponentieel groeien tot acht miljard."

Waar komt de exoot vandaan?

Met zekerheid kan de mierenexpert de herkomst niet vaststellen, omdat de mier al massaal in Hillegersberg aanwezig was voordat de problemen ontstonden. "De meest gangbare route die je kan verzinnen is dat ze meekomen met mediterrane potplanten die je uit het tuincentrum haalt en die je nietsvermoedend in je tuin zet en dan krijg je er gratis een mier bij."

De gevolgen voor de bewoners zijn groot. De mier terroriseert al een tijdje het zomerse buitenleven van de bewoners. "Ze lopen binnen en buiten, en ze kruipen over je benen en bijten", vertelt bewoner Frederique van 't Groenewout. Buurtbewoner Klarenbeek kan dat beamen: "ze kruipen in je broekspijp en bijten in je been. Laatst stond ik de auto te wassen en toen moest ik er gewoon mee ophouden."

Een oplossing hoe de opmars van het Mediterraan draaigatje te stoppen, heeft de insectenexpert niet. Hij schetst eerder een somber toekomstscenario: "kleinschalige en lokale bestrijding pakt juist averechts uit, daar worden ze juist actiever van en uiteindelijk kan een hele wijk worden overgenomen."

Hoe komen we van het Mediterraan draaigatje af?

Na aanhoudende klachten heeft de gemeente Rotterdam deze zomer een bestrijdingsmiddel gebruikt dat eigenlijk niet gebruikt had mogen worden omdat het ook andere insecten zoals bijen kan aantasten. Maar ook dit middel bood geen soelaas. "We begrijpen heel goed dat mensen hierover klagen. We blijven het beestje bestrijden maar niets helpt", zegt Moratis.

In Zuid-Europa ervaren ze minder overlast van het Mediterraan draaigatje en dat komt omdat ze daar in hun oorspronkelijke biotoop in bedwang gehouden worden door natuurlijke vijanden, vertelt bioloog Noordijk.

Natuurlijke vijand importeren?

"Dat gebeurt vanzelf met nog wat klimaatverandering", zegt mierenexpert Noordijk. "Maar de meeste mensen willen daar niet op wachten. Dat zijn processen van tientallen jaren."

Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen gaat onderzoeken of een natuurlijke vijand, zoals een microscopisch aaltje, de mier kan bestrijden. Ook gedacht wordt aan thermische bestrijding: met hitte of kou het diertje aanpakken. De inzet van een chemische middel zou ook nog een oplossing kunnen zijn, alleen is het gebruik daarvan niet zomaar toegestaan. Deze middelen kunnen schadelijk zijn voor andere flora en fauna.

Veel bewoners hadden gehoopt op een andere boodschap van de experts en de gemeente Rotterdam. Ze willen actie en handvatten want niets doen heeft helemaal geen zin.

Tips

"We roepen de bewoners op om met ons mee te denken en kennis uit te wisselen", zegt Moratis van gemeente Rotterdam, die alvast wat tips geeft. "Plaats geen lokdoos in huis om de mier buiten te houden, want ze wandelen dan juist bij je naar binnen", waarschuwt een van de bewoners zijn buren. Voorlopig blijft het aanmodderen met huis-, tuin- en keukenmiddeltjes.