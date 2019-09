Concerttickets en Champions League-kaartjes; justitie eist tot twee jaar cel voor oplichting op Marktplaats

De charlatans werkten werkten nauw samen. De één legde contacten met potentiële slachtoffers via de website, de ander regelde een katvanger die zijn bankrekening beschikbaar stelde en weer een ander pinde het geld. Op die manier dupeerden ze minstens 42 kopers in Rotterdam en omstreken.

Eén van de vier verdachten is nog minderjarig. Tegen hem werd een straf van tien maanden jeugddetentie geëist.

De officier van justitie benadrukte dat zij alleen de verdachten iets verwijt. "Bij oplichting via internet wordt nog wel eens gesteld dat je geen kaartjes online moet kopen. Maar de gedachte dat slachtoffers zelf ook schuld hebben, is onjuist."

"Internet is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Online kopen en verkopen is net zo gewoon als in een fysieke winkel. Dat de verdachten door hun handelen het vertrouwen van de maatschappij in online handelsverkeer hebben geschaad, reken ik hen zeer aan."