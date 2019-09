Workshops recycling bij Dordtse school

'Scholen vinden het ook belangrijk dat recycling in het lesprogramma komt'

Met workshops 'Van afval naar een gaaf product' heeft het Wellant College in Dordrecht z'n leerlingen kennis laten maken met circulaire economie.

"Zie het als een eerste stap om recycling een vast onderdeel van de lesstof te maken", zegt Ton Schüller van de school, die zowel MBO- als VMBO-leerlingen opleidt.

Thirza Monster van Cirkellam, dat in Dordrecht al jaren recyclingsinitiatieven aanjaagt, verzorgt de workshops: "Maar dit keer niet zelf, want we hebben nu bedrijven uitgenodigd."

Ze is uiteraard blij met de ontwikkelingen. Bedrijven hebben recycling al echt omarmd als serieuze business: "En nu pakken de scholen het ook op."

Schüller zou de leerlingen liever nog naar circulaire bedrijven toesturen: "Dan zien en leren ze in de praktijk en dat komt de aansluiting van onderwijs op het bedrijfsleven ten goede."

De leerlingen leren onder meer hoe koffiedroes als voedingsbodem kan dienen voor paddenstoelen. Of hoe oude tot nieuwe koptelefoons te versleutelen zijn.

Plantjes op daken, fruitafval dat leer waterafstotend maakt en een circulair systeem met vissen(poep) en plantjes wekken interesse en verwondering. Al ambieert niet elke leerling een baan in de recyclingindustrie: "Ik wil stewardess worden."