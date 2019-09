Ridouan T. ook verdacht van mislukte liquidatie in Rotterdam

Het proces tegen een van de grootste criminele kopstukken van Nederland is uitgebreid met een Rotterdamse zaak. Justitie verdenkt de voortvluchtige Ridouan T. van een liquidatiepoging op 5 december 2016 op een onbekende locatie in Rotterdam.

De aanslag mislukte. Doelwit was de Utrechter Khalid Badho.

T. wordt verder verdacht van de moord op Spyhop-medewerker Ronald Bakker in Huizen, poging tot moord met een autobom op misdaadblogger Martin Kok en de geslaagde liquidatie van Kok bij een seksclub in Laren. Dat is dinsdag bekendgemaakt.

De aanklacht tegen T's criminele kompaan Saïd R. is eveneens uitgebreid met de zaak-Kok. Ook R. is voortvluchtig.

Dinsdag diende in de extra-beveiligde rechtbank op Schiphol een pro forma-zitting in het zogeheten Marengo-proces. Justitie vervolgt daarin zestien mannen van de zogeheten Mocro Maffia voor zeker vijf liquidaties en naar nu blijkt vijf pogingen tot moord. T. wordt verdedigd door de Rotterdamse advocaat Inez Weski.

Vorige week werd de advocaat van kroongetuige Nabil B. geliquideerd in Amsterdam. Na de aanslag op Derk Wiersum werd besloten om de zitting van dinsdag achter gesloten deuren te houden. Pers en publiek mochten er niet bij zijn.

Dat is uitzonderlijk. De advocaten hadden gevraagd om de zaak alsnog in de openbaarheid te behandelen, maar dat verzoek werd door de rechtbank afgewezen.

"Hoewel niet vaststaat dat de aanslag op Wiersum een direct verband heeft met deze strafzaak moet de rechtbank wel rekening houden met die mogelijkheid. Dat betekent dat de veiligheid van alle procesdeelnemers mogelijk in het geding is. Naar het oordeel van de rechtbank kon deze pro forma-zitting daarom slechts met gesloten deuren plaatsvinden: de veiligheidsbelangen, en daarmee de belangen van een goed rechtspleging, wogen in dit bijzonder geval zwaarder dan het belang van de openbaarheid", liet de rechtbank na afloop in een schriftelijke verklaring weten.

Nabil B., kroongetuige in het zogeheten Marengo-proces, was niet aanwezig op de zitting. Hij heeft ook nog geen nieuwe advocaat, zo bleek.

Waarschijnlijk heeft de moord op Wiersum te maken met zijn werk. Als mogelijke opdrachtgever wordt naar T. gewezen, maar daar is dinsdag tijdens de zitting verder niet over gesproken.



Een woordvoerder van het OM zei geen idee te hebben waar T. en R. zich schuilhouden. "Als we wisten waar ze waren, zouden we ze waarschijnlijk al aangehouden hebben." Recent werd gesuggereerd dat T. mogelijk in Dubai zit.

Op 12 en 13 december gaat het proces verder. Die zittingen zijn waarschijnlijk wel weer openbaar. Ook dan zal de zaak nog niet inhoudelijk behandeld worden.