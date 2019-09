Sinisterra (Feyenoord) kanshebber Golden Boy

Luis Sinisterra is genomineerd voor de Golden Boy, een prijs voor de beste speler van 21 jaar of jonger in de hoogste voetbalklassen van Europa. De Colombiaanse aanvaller van Feyenoord staat op een lijst van veertig andere voetballers.

De nominatie van Sinisterra is opvallend, omdat hij niet op de voorgaande nominatielijsten stond. De Golden Boy wordt uitgereikt door het Italiaanse Tuttosport .

Sinisterra kwam in de zomer van 2018 over de Colombiaanse club Once Caldas. In het afgelopen seizoen kwam de buitenspeler slechts vijfmaal in actie. Tijdens het huidige seizoen gaf Sinisterra al twee assists en stond hij vijf keer in de basisopstelling.

Na de thuiswedstrijd tegen Dinamo Tbilisi in de derde voorronde van de Europa League sprak verslaggever Dennis van Eersel met Feyenoord-speler Sinisterra.

Naast Sinisterra maken drie Nederlandse voetballers kans op de Golden Boy: titelverdediger Matthijs de Ligt (Juventus), Donyell Malen (PSV) en Justin Kluivert (AS Roma).