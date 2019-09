Het boek De Schiedamse Cocaïnemaffia wordt verfilmd. Uitgeverij Nieuw Amsterdam heeft de filmrechten verkocht aan All Yours Film BV.

Misdaadverslaggever Jan Meeus van NRC schreef het boek naar aanleiding van de rechtszaak tegen de corrupte douanier Gerrit G., die ervoor zorgde dat containers met cocaïne ongecontroleerd de Rotterdamse haven konden passeren. G. werd hiervoor veroordeeld tot veertien jaar cel.



Rond de corruptiezaak spelen ook twee liquidaties: die van fruithandelaar Rinus Moerer voor zijn huis in het Brabantse Steenbergen en de "vergismoord" op Rob Zweekhorst in Berkel en Rodenrijs. In plaats van de onschuldigde Zweekhorst had Dennis van den Berg (in het boek omschreven als "de ritselaar") het doelwit moeten zijn. Aanleiding: onderschepte coke.

Meeus bouwt zijn boek op aan de hand van portretten van de hoofdrolspelers. De titel verwijst naar het feit dat veel van de betrokken drugscriminelen van origine uit Schiedam komen.

"Schiedam wordt traditioneel geassocieerd met jenever, maar na lezing van het boek van Jan Meeus ( ) ben je geneigd de plaatsnaam in verband te brengen met andere genotsmiddelen", meldde NRC in een recensie.

All Yours Film BV is van producent Rolf Koot en regisseur/scenarist Jean van de Velde. Van de Velde maakte eerder films als Lek en Bram Fischer. Hij gaat het scenario voor de Schiedamse Cocaïnemaffia samen met Jan Meeus schrijven. Het is nog niet bekend wanneer de film klaar moet zijn.