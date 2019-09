'Het internet is een gevaarlijke plek'

Wees niet bang voor alle hackers, want er zitten ook fatsoenlijke tussen. De 25-jarige Justin Perdok is een ethisch hacker. Dat betekent dat hij op zoek gaat naar kwetsbaarheden en datalekken in de ICT-omgeving van bedrijven en hier géén misbruik van maakt.

Justin werkt nu zes jaar als Security Officer bij Graficom Solutions in Ridderkerk. Hiernaast is hij elke vrijdag bij de Cyberworkplace in Rotterdam te vinden. Hier ontmoet Justin andere ethische hackers. Samen proberen ze hun kennis te vergroten en internetcriminaliteit tegen te gaan.

Slecht beveiligd

De jonge hacker spoort kwetsbaarheden in de ICT-omgeving op en licht de bedrijven hierover in. Zo kunnen zij zichzelf beter gaan beveiligen.

Volgens Justin zijn veel bedrijven niet goed beveiligd tegen cybercrime. "IT boeit veel bedrijven niet zo veel. Er wordt vijf jaar niet naar de software gekeken, dingen zijn niet ge-update en zo ontstaat er een lek."

Het internet is een gevaarlijke plek en bedrijven moeten zich dit realiseren. Justin hoopt met zijn werk de wereld een betere plek te maken. "Als we alleen maar foute jongens hebben die alles misbruiken, gaat het flink mis."

Een hacker kan veel geld verdienen als hij een belangrijke kwetsbaarheid bij een bedrijf signaleert. "Als je bij een bedrijf als Google iets vindt dat grote impact kan hebben, verdien je een flinke klap geld", vertelt Justin.

Sterk wachtwoord

Wanneer je jezelf wilt beveiligen tegen internetcriminelen, moet je als eerste je software goed up-to-date houden. Hiernaast moet je een sterk wachtwoord nemen.

"Het sterkste is een zin als 'Het paard in de wei heeft een groene staart'", geeft Justin als voorbeeld. "Hiernaast is het belangrijk dat je het wachtwoord niet voor elk account toepast."