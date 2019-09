Radertje Dutch Windwheel onthuld

In Diergaarde Blijdorp is dinsdagmiddag een piepklein proefonderdeel van het Dutch Windwheel gepresenteerd. Het gaat om een duurzaam en zelfvoorzienend appartement van 7,5 x 7,5 meter, dat verder niet voor het publiek te zien zal zijn.

The Dutch Windwheel is een 174 meter hoog gebouw in de vorm van een ring, dat over een jaar of vijf in Rotterdam zou moeten verrijzen. In het gebouw is plek voor hotels, woningen en kantoren. Het gebouw moet vijf keer zo groot worden dan de Markthal.

"We hebben het gebouw zo ontworpen dat we testen hoe we het gebouw uit losse componenten kunnen ontwerpen", legt architecte Eline Strijkers uit. "We willen kijken hoe een gebouw in de toekomst kan verbeteren."

Met de modernste snufjes

Het artistieke bouwsel moet niet alleen volledig zelfvoorzienend worden, maar ook energie leveren aan de omgeving. In de ring wordt daarom windenergie opgewekt. Ook hangt het gebouw vol met zonnecellen. Computers zorgen er voor dat alles in het gebouw zo zuinig mogelijk werkt.

De initiatiefnemers hebben maandag met name subsidie gekregen voor de ontwikkeling van een duurzaam interieur voor het Dutch Windwheel. Zo moeten de hotels en kantoren worden voorzien van kamers die volledig hergebruikt kunnen worden. Zo moet een hotelkamer eenvoudig kunnen worden veranderd in een kantoor of woning.

Barbara Kathmann (wethouder Economie, Wijken en kleine kernen van Rotterdam) is enthousiast over de Dutch Windwheel. "Het is de klimaatbouw van de toekomst", vertelt ze. Kathmann zegt dat de bouw van de Dutch Windwheel voor werkgelegenheid in Rotterdam zal zorgen.

De architect wil binnen twee jaar met een soort proefkamer komen, waarin allerlei snufjes uit het Dutch Windwheel-project te zien zijn. Het idee is dat het publiek in de modelkamer kennis kan maken met de toekomst van duurzaam wonen.

Locatie nog onbekend

Overigens is nog niet bekend waar én of het Dutch Windwheel gaat komen. De initiatiefnemers hebben minstens drie locaties in Rotterdam op het oog. Ze hopen binnen twee tot drie maanden een plek bekend te kunnen maken.

"Hij is ooit getekend in één van de stadshavens", blikt Kathmann terug. "Dat zou natuurlijk wel iconisch zijn, maar daar wordt volgens nog over gespeculeerd. Dat ligt ook aan wie dit wil realiseren."

Daarna moet er nog genoeg geld worden opgehaald om daadwerkelijk met bouwen te kunnen beginnen. Het project zou in 2024-2025 moeten zijn gerealiseerd, denken de initiatiefnemers.

Kathmann hoopt dat dit in de regio kan gebeuren. "Maar het liefst in Rotterdam."