Bewoners maken zich zorgen over invulling Parkkade: 'Bizar plan'

Bewoners omgeving Parkkade: 'We worden op een onmogelijke manier in de boot genomen.'

Bijeenkomst over de invulling van de Parkkade

De bewoners met het protest over de Parkkade

"We worden op een onmogelijke manier in de boot genomen. We voelen ons zo gepiepeld. Het heeft geen zin om hier nog verder te praten", reageert buurtbewoner Aad boos over de mogelijke invulling van de omgeving van de Parkkade in Rotterdam.

Aad was aanwezig bij een bijeenkomst waarin het haalbaarheidsonderzoek naar mogelijke woningbouw aan de Parkkade werd toegelicht: het gebied rondom het stadspark en de Euromast. Aad liep met een groot gedeelte van de bezoekers teleurgesteld de zaal uit, terwijl het de bedoeling was om in kleine groepjes verder te discussiëren.

"Hier willen ze 700 woningen neer donderen", zegt Aad. Ook Lia ziet deze plannen niet zitten. Ze is niet tegen woningbouw. "Maar als je veel woningen bouwt, dan heb je ook plekken nodig om te ontspannen, om even de rust te zoeken of te sporten."

Willem is ook niet enthousiast over dit idee. "Dit is een bizar plan, omdat Rotterdam meer groen wil. Hier verzieken ze meer dan zeven hectare groen." Volgens Willem heeft Rotterdam een 'groene oase' nodig.

Deux-chevaux

Milou de Kort, projectmanager van de Parkkade van gemeente Rotterdam, snapt de onvrede van de bewoners. "Als je uitzicht verandert, dan kun je daar wel of niet blij van worden." De Kort benadrukt dat het nog niet zeker is dat de 700 woningen gaan komen en dat de gemeenteraad daar nog over moet beslissen.

Aad ziet het desondanks somber in: "Ik heb het gevoel dat ik op de spoorwegovergang sta met mijn deux-chevaux en dat er een sneltrein aankomt. Dat ding kan ik niet meer starten en de spoorbomen zitten dicht. Op zo'n manier wordt er met ons omgegaan."