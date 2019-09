Het weer van vandaag: blijft het nog een beetje droog?

Vandaag is het bewolkt en trekken geregeld buien over de regio. Vooral vanmiddag regent het flink door. Het wordt 17 graden en de zuiden- tot zuidwestenwind waait matig en aan zee (vrij) krachtig. Vanavond en vanancht blijft er aanhoudend kans op enkele buien. Het koelt af naar 14 graden aan zee staat een vrij krachtige zuidwestenwind.

Morgen is het bewolkt met perioden met regen. Er staat een matige en aan zee (vrij) krachtige zuidwestenwind en het wordt 18 graden.

Vooruitzichten

Het blijft tot in het weekend wisselvallig met geregeld regen of buien. Vooral op zondag wordt er veel regen verwacht. In de middag wordt het 17 graden en de nachten verlopen zacht.

