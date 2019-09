Bestuurders mogen rijbewijs houden, ondanks hoge snelheden

De politie in Rotterdam heeft in de nacht van dinsdag op woensdag twee automobilisten aan de kant gezet die veel te hard hebben gereden. Hun rijbewijs mochten ze wel houden.

Volgens de politie ging het om twee 'luxe bolides'. De eerste bestuurder haalde rechts in op de Abram van Rijckevorselweg. De bestuurder reed 130 kilometer per uur, waar 70 is toegestaan.

Bij een meting over een langer traject, bleek dat de chauffeur maar net zijn rijbewijs mocht houden. De politie: "De bestuurder erkende glansrijk fout te zijn, maar voegde er wel aan toe eigenlijk gewoon heel nodig te moeten plassen."

180 kilometer per uur

Dezelfde agenten werden op de Van Brienenoordbrug met hoge snelheid ingehaald. Tijdens de achtervolging haalde de auto een topsnelheid van 180 kilometer per uur, waar 100 mag.

Ook bij deze snelheidsmeting (over een langer stuk weg) was de snelheid na aftrek van de wettelijke correctie niet hoog genoeg om het rijbewijs in beslag te nemen. "De bestuurder schudde van geluk de handen van de agenten", schrijft de politie op Facebook, "omdat het rijbewijs hard nodig bleek voor zijn werk als bezorger."

De officier van justitie gaat nu bepalen hoe hoog de boetes worden.