Truckersoverlast Zwijndrecht: 'Het is hier net Camping Lindtsedijk'

Bewoners van Zwijndrecht in de buurt van de Lindtsedijk klagen steen en been over slapende vrachtwagenchauffeurs. Elke nacht zouden er zeker dertig trucks staan op de dijk en bij de Uilenkade.

Het probleem is niet nieuw, zegt Algemeen Belang Zwijndrecht (ABZ). De partij maakt zich grote zorgen over het illegaal overnachten. Twee jaar geleden werd het probleem ook al besproken in de Zwijndrechtse gemeenteraad. “Maar het probleem duurt voort én wordt steeds groter”, zegt Chris Moorman van ABZ.

De geparkeerde vrachtwagens zijn nog niet eens het grootste probleem. Vaak doen de truckers ook hun behoefte op straat.

Tien tot twaalf stuks

Woensdagmorgen staan er nog tien tot twaalf vrachtwagens, stelt de verslaggever van Rijnmond vast. "Maar dat komt ook omdat de eerste trucks alweer vertrokken zijn."

Een chauffeur uit Oekraïne zegt dat hij voor deze plek heeft gekozen omdat hij op andere plekken, die er speciaal voor zijn geregeld, moet betalen. Maar hij neemt zijn eigen rommel mee, voegt hij daar aan toe. En voor zijn sanitaire behoeften kan hij terecht bij een bedrijf verderop.

Camping Lindtsedijk

"Deze man geeft niet zoveel overlast", zegt Moorman. "Maar als er hier dertig truckers staan, die gezellig samen aan het koken zijn, dan is het net een camping. Dan gaat het afval niet terug in de auto. Het afval gaat in de bosjes. En diezelfde bosjes zijn ook het toilet."

“In andere plaatsen wordt steeds strenger opgetreden tegen illegaal parkeren door vrachtwagens en het overnachten”, gaat Moorman verder. “Maar Zwijndrecht lijkt een afvoerputje te worden. Het wordt hier al lacherig Camping Lindtsedijk genoemd."

De afgelopen jaren zijn bij de Lindtsedijk borden geplaatst die erop wijzen dat het overnachten in vrachtwagens daar niet toegestaan is. Maar die borden hebben weinig effect. "Als je die borden plaats, dan moet je ook handhaven", vindt Moorman.

Ook de gemeente Zwijndrecht ergert zich 'groen en geel' aan de overlast, zo staat in een schriftelijk reactie. "Helaas zien we dat de maatregelen (zoals het plaatsen van borden, red.) nog onvoldoende effect sorteren en daarom gaan we de komende tijd in overleg met de politie, ondernemers, ondernemersvereniging en andere partners."