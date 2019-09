Rotterdamse hiphopband De Likt introduceert nieuwe uitdrukking: 'Dat zou de kapsalon nog niet halen'

Een 'kapsalon' is de oorspronkelijk Rotterdamse combinatie van patat, shoarma, ijsbergsla, kaas en knoflooksaus. De bandleden van De Likt gebruiken de uitdrukking om aan te geven wat ze vinden van een bepaald gespreksonderwerp.

Zanger Jordy Dijkshoorn: “De kapsalon staat meestal niet bekend om ingrediënten met de hoogste kwaliteit. Als de uitdrukking ‘de kapsalon nog niet zou halen’ wordt gebruikt, zegt dat dus niet veel goeds over de kwaliteit van het onderwerp."

Maak dat de kat wijs

Onderdeel van het Weekend van de Wetenschap is het landelijke publieksonderzoek ‘Maak dat de kat wijs’, over de kennis en het gebruik van Nederlandse uitdrukkingen.

De bandleden van De Likt zijn dagelijks bezig met taal bij het maken van hun muziek. Ze willen daarom weten welke uitdrukkingen in het Nederlands van nu vaak gebruikt worden en waarom die niet officieel zijn opgenomen in de Van Dale en ouderwetse uitdrukkingen zoals ‘Maak dat de kat wijs’ wel. De Likt start een zoektocht welke stappen moeten worden doorlopen en wie bepaalt of een uitdrukking officieel wordt.

Officieel

"Veel officiële uitdrukkingen zijn al eeuwenoud en enorm ouderwets," zegt Dijkshoorn. "Het zou te gek zijn als we moderne, veelgebruikte uitdrukkingen in kaart kunnen brengen en die van ons over de kapsalon officieel kunnen maken. Daarom vinden we het belangrijk om heel Nederland op te roepen mee te doen aan het publieksonderzoek Maak dat de kat wijs.”

Tijdens het Weekend van de Wetenschap op zaterdag 5 en zondag 6 oktober openen allerlei instituten en organisaties de deuren van plekken die normaal niet te zien zijn voor publiek en tonen de nieuwste ontwikkelingen.