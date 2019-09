Zuid-Hollanders geven hun werk een 7,2

Mensen in Zuid-Holland geven hun werk een 7,2. Dat is precies het cijfer dat de gemiddelde Nederlander aan zijn of haar werk geeft, zo blijkt uit onderzoek van Happy Office. Dat bedrijf heeft de Week van het Werkgeluk bedacht, die deze week plaatsvindt.

Steeds meer bedrijven besteden extra tijd aan het geluk van hun werknemers. Maar wat is werkgeluk precies? "Bij werkgeluk 'sta je aan' en heb je zin om naar je werk te gaan. Dan zit je fluitend op de fiets of in de auto", zegt Maartje Wolff van Happy Office. Ze is als werkgelukdeskundige afgestudeerd aan Erasmus Universiteit Rotterdam.

Uit het onderzoek van Happy Office komt naar voren dat ongeveer een kwart van de mensen zijn of haar werk een onvoldoende geeft. "Dat vind ik best veel", zegt Wolff in de ochtendshow van Radio Rijnmond. "Mensen die hun baan een onvoldoende geven, zijn mensen die minstens één keer per week met veel tegenzin naar werk gaan. Dat is echt zonde. Het is ook echt niet nodig."

Bazen

Mensen die het niet naar hun zin hebben op hun werk, melden zich niet alleen eerder ziek, maar worden ook écht ziek van hun werk. Ze krijgen er fysieke klachten door.

Happy Office heeft ook onderzocht welke elementen essentieel zijn voor werkgeluk. Zo zijn fijne collega's, verbonden voelen met mensen op je werk en betekenis ervaren (het idee hebben dat je iets bijdraagt) belangrijk, net als het ervaren van autonomie, competent zijn en je gewaardeerd voelen.

Managers zijn ook van grote invloed op werkgeluk, bijvoorbeeld door jou als werknemer vertrouwen te geven. "Een baas kan zelf ook onder druk staan. Dan is er sprake van veel stress. Dat speelt allemaal mee. Als een leider niet gelukkig is, dan heeft dat ook gevolgen voor de mensen die onder hem werken", voegt Wolff toe.