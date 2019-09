Hoe is het nu met... de verwaarloosde Bob Marley?

Hij zat onder de vlooien, luizen en zijn haar zat vol met klitten. Het waren net dreads geworden. Vandaar dat de naam vrij snel was gevonden: Bob Marley, naar de bekende reggaezanger. Maar de naam van het sterk verwaarloosde hondje is zo ongeveer het enige dat niet is veranderd aan het dier.

De Dierenopvang in Vlaardingen ontfermde zich een jaar geleden over het diertje. Ondanks zijn voorkomen, vond het beestje wel een nieuw thuis. En daar gaat het prima.

"Ik wil hem nooit meer kwijt", zegt Theo Markusse over Bob, zijn maatje. Ook bazinnetje Tosca is ontzettend blij met de keuze om Bob in huis te halen. "Maar het is wel een hondje dat behoorlijk wat meegemaakt heeft en daar moet je rekening mee houden."

Het gaat steeds beter

De familie Markusse had al een hondje, Lady, toen het verhaal van Bob Marley in de media kwam. "Eigenlijk wilde ik niet opnieuw twee honden", zegt Theo. "Maar of ik er nu één of twee heb. Dat maakt niet zoveel uit."

De eerste maanden gingen niet helemaal gestroomlijnd. Bob had verlatingsangst en blafte alles bij elkaar, als zijn baasjes niet thuis waren. Ook gromde en hapte hij nog wel eens. Tosca: "Je moet er veel geduld en liefde insteken en dan komt het wel goed. Je moet echt niet verwachten dat het zomaar gaat."

En ook al is Bob zijn wilde haren kwijt, hij gaat nog altijd niet graag naar de kapper. "Als we bij de trimsalon zitten, dan krijgt hij een pilletje", gaat Tosca verder. "Dan is hij verdoofd. Dan gaat het wel."

Ondanks alle maatregelen gaat het nu steeds ietsjes beter, zeggen de baasjes van Bob. Ook een hondengedragsdeskundige heeft daarbij geholpen. "Dat grommen en bijten was gewoon pure angst."

Wat Bob nu precies had meegemaakt, is nog altijd een raadsel. "Ik denk dat hij niet zoveel buiten is geweest", zegt Theo, "want hij had roze voetzooltjes. Als hij veel buiten kwam, had hij waarschijnlijk veel meer eelt gehad en zwarte zooltjes."