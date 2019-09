Klimaatgroepen: Burgemeester Aboutaleb moet Shell-evenement boycotten

"Onze burgemeester scoort internationaal hoge ogen met maatregelen om de stad te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering", zegt woordvoerder Vatan Hüzeir van het Klimaatinitiatief. "Maar met hetzelfde gemak laat de burgemeester zich lenen voor de kindermarketing van Shell, een van de grootste veroorzakers van klimaatverandering."

Volgens de milieuactivisten is de informatie die op het jeugdevenement wordt gedeeld niet objectief. "Op Generation Discover 2018 stond een prominent informatiebord waarop Shell beweerde dat Gas-To-Liquid bijdraagt aan het VN-ontwikkelingsdoel voor duurzame energie. En dat in 2050 meer dan 70% van de energie komt uit kolen, olie en gas. Daarmee voedt Shell kinderen met het idee dat we 'Parijs' toch niet halen."

Eerder werd het evenement gehouden in Den Haag. Maar die gemeente trok vorig jaar de stekker uit de subsidiëring van het festival. Dit jaar wordt het voor het eerst in Rotterdam gehouden.