Rotterdamse Floating Farm in zee met Picnic: 'Ze belden vanochtend al voor extra melk'

Floating Farm is een zelfvoorzienende drijvende melkveehouderij in de Rotterdamse Merwehaven. Veertig koeien leven op een doorzichtige constructie op het water. Op deze manier wordt geen schaarse landbouwgrond gebruikt.

De boerderij is ook een plek om bezoekers kennis te laten maken met zaken als circulariteit, duurzaamheid en het leven op een (vee)boerderij in het algemeen.

De samenwerking met Picnic is voor de boerderij een nieuw begin. "We hopen in de toekomst op meer samenwerkingspartners", zegt woordvoerster Minke van Wingerden. "We zijn vanochtend pas begonnen, maar kregen net al een telefoontje van Picnic met het verzoek of we extra melk kunnen brengen", voegt Van Wingerden toe. "Voor ons is dat geen probleem, omdat we nog niet op topproductie zitten."