Jørgensen twijfelgeval voor Feyenoord - AZ, Sinisterra lijkt fit

Het is nog twijfelachtig of Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen donderdag kan spelen tegen AZ. De Deen viel deze week in een duel van Jong Feyenoord geblesseerd uit.

“Nicolai heeft nog last van zijn rib, we gaan kijken hoe hij ervoor staat”, aldus trainer Jaap Stam tijdens de persconferentie. Luis Sinisterra lijkt wel fit voor het duel met de Alkmaarders.

Feyenoord speelde afgelopen zondag in een zwak duel met 3-3 gelijk tegen FC Emmen, na een vroege 2-0 voorsprong. Een week eerder gaven de mannen van Stam bijna een ruime marge uit handen tegen ADO Den Haag (3-2). Daar baalt de oefenmeester van. “De terugval in wedstrijden komt vanuit het niets. We kunnen niet volhouden waar we mee bezig zijn. Zij veranderen niets, wij wel. Wij geven de tegenstanders de kans om terug te komen in de wedstrijd.”

Feyenoord - AZ begint donderdag om 20.00 uur en is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond.