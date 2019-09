Inspectie: Chemours deelt te weinig informatie over GenX-houdende stoffen

Na een eerste onderzoek heeft de inspectie alle gebruikers van de producten van Chemours opgeroepen om maatregelen te nemen om het vrijkomen van deze stoffen te voorkomen. Die oproep is onder meer gedaan aan afvalverwerkers, transporteurs, tankreinigers en losplaatsen.

Volgens de inspectie zorgt een gebrek aan informatie ervoor dat partijen verderop in de schakel ongewild helpen bij het verspreiden van deze FRD-stoffen. Zo weten transporteurs niet hoe gevaarlijk de stoffen zijn. Ook fabrieken die daarna met de stof werken, hebben geen idee over gehaltes en de gevolgen daarvan.

Zo werden bij afvalverwerker Suez in Almelo sporen van FRD-Stoffen gevonden. Die zijn afkomstig van Chemours, zegt de inspectie, maar hoe die stoffen daar beland zijn is nog altijd niet te traceren.

Volgens de ILT geeft de huidige wet niet genoeg mogelijkheden om het verspreiden van GenX te voorkomen.

Volgens Minister Van Veldhoven neemt de kennis over de verspreiding van dit soort stoffen in het milieu steeds verder toe. Maar dat zorgt ook voor meer vragen, zoals over blootstelling van mens en milieu. Er komt nu een extra onderzoek naar de aanwezigheid van bepaalde stoffen in producten. De eerste resultaten worden volgend jaar verwacht.