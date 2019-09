Jaap Stam over bestuurlijke wanorde Feyenoord: 'Met kennis van nu alsnog ingestapt'

Jaap Stam tekende in maart van dit jaar als trainer bij Feyenoord. Met Martin van Geel als technisch directeur en Jan de Jong als algemeen directeur. Inmiddels is de situatie compleet veranderd in de Kuip, met twee ad interims directeuren, Sjaak Troost en Mark Koevermans (op papier).

Toch had Stam met de kennis van nu, en ondanks de bestuurlijke wanorde, gewoon getekend bij Feyenoord. "Ik heb ook altijd aangegeven dat elke trainer wil werken bij de grootste clubs van het land, hoe de situatie ook is. De situatie is nu anders, maar ik was er alsnog ingestapt", aldus de trainer van Feyenoord.

"Omdat je zelf iets neer wilt zetten. Bij een club waar het alleen maar hosanna is, zijn er weer andere verwachtingen. Het is mooi om hier te werken, er gebeurt van alles, maar wij richten ons op het spel", zegt Stam. "Ik sluit me er niet helemaal voor af, ben benieuwd hoe we dat met z'n allen weer de goede kant op krijgen. Daar heb ik wel een goed gevoel over."

