Gemeente: Rotterdammers kunnen het dak op

Het wordt steeds drukker op de vierkante meter in de Rotterdamse binnenstad. De gemeente wil de nog beschikbare ruimte beter benutten en komt met een plan om platte daken in te richten als onderdeel van de leefomgeving: daklandschappen. In totaal heeft de stad 18 vierkante kilometer aan platte daken. Die ruimte wordt nu nog nauwelijks benut.