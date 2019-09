Opnieuw tijgermug opgedoken in Alblasserdam

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat extra muggenvallen plaatsen in rioolputten en waterpoeltjes in Alblasserdam. Aanleiding is dat de Aziatische tijgermug opnieuw is aangetroffen.

De Aziatische tijgermug kan dengue (knokkelkoorts) verspreiden, een levensgevaarlijke ziekte. In Nederland is dat nog niet voorgekomen en de kans is volgens de gemeente Alblasserdam ook zeer klein. Maar om te voorkomen dat de mug zich vestigt in ons land worden wel maatregelen genomen.

Begin september werd de mug voor het eerst gezien in de buurt van de Eksterstraat in Alblasserdam. Een week geleden was dat opnieuw het geval.

De NVWA heeft al eerder muggenvallen laten plaatsen. Binnenkort worden de geplaatste vallen gecontroleerd. Als er larven in de vallen zitten, worden broedplaatsen verwijderd of behandeld met een middel dat de larven dood.

Mensen die vragen hebben kunnen contact opnemen met de GGD Zuid-Holland: 078-7708508