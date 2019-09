Pirmin Blaak eerste doelman Oranje op Spelen in Tokio

Pirmin Blaak in zijn periode bij HC Rotterdam

Als de Nederlandse hockeymannen zich plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio volgend jaar, is Rotterdammer Pirmin Blaak zeker van zijn plek onder de lat. Bondscoach Max Caldas heeft bekendgemaakt dat de speler van Oranje-Rood zijn eerste doelman is.

Caldas wisselde in de voorgaande wedstrijden van Oranje vaak tussen Blaak en zijn concurrent Sam van der Ven. Daar is per direct een eind aan gekomen. Billy Bakker, aanvoerder van Amsterdam, wordt bij de formatie van Caldas de vaste aanvoerder.

Nederland moet zich nog plaatsen voor de Olympische Spelen. Eind oktober staan de kwalificatiewedstrijden tegen Pakistan op het programma, met Blaak in het doel.