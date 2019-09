Geen vertraging moordzaak Humeyra

Bekir E. heeft bekend dat hij het meisje in december van het vorig jaar heeft doodgeschoten in de fietsenstalling van het Designcollege in Rotterdam-West. De 32-jarige verdachte is onderzocht in het Pieter Baan Centrum in Utrecht, om te bepalen of hij een geestelijke stoornis heeft.

Advocaat Jacq Taekema wil nog niets zeggen over de conclusies van het PBC-rapport. "Mijn cliënt kan zich in hoofdlijnen vinden in het rapport. Hij heeft geen behoefte aan contra-expertise en er hoeven ook geen deskundigen te worden gehoord." Als Bekir E. bezwaar had gemaakt tegen het rapport, dan zou de rechtszaak aanzienlijke vertraging hebben opgelopen.