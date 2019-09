'De hongerwinter ontlopen': te voet van Rotterdam naar Friesland

“Ik had een blauw koffertje met witte stippen”, vertelt Arie Boudestein over zijn hongertocht van Rotterdam naar Friesland. Boudestein was 13 jaar oud in december 1944 toen hij lopend vanuit de Heer Daniëlstraat op weg ging.

‘De hongerwinter ontlopen’, zo heet het boek dat Annemarie Bootsman schreef op basis van de herinneringen van Boudestein. In de Heer Daniëlstraat in Rotterdam-Bloemhof ontmoeten we de inmiddels 87-jarige man en gaan we terug naar 1944.

Hongerwinter

Vader en moeder Boudestein besloten dat de kinderen naar kennissen in Friesland moesten, vanwege het almaar groter wordende voedseltekort in Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Eerst was het halleluja”, vertelt Boudestein nu. “Maar toen kwam de deceptie, ik moest wel lopend en niet met de trein.”

Samen met zijn zus Ada en twee kinderen uit een gezin in de buurt, vertrok hij op 28 december met het blauwe koffertje met de witte stippen. Nieuwe Bildtdijk in het noorden van Friesland was de bestemming. Tien dagen zou de tocht moeten duren. De weg vinden was niet zo moeilijk: "Er waren natuurlijk niet zoveel wegen. Het was gewoon één weg volgen en dat was eigenlijk vrij makkelijk."

De kinderen hadden een brief bij zich van school en de kerk. Daarin stond dat ze met toestemming van hun ouders op weg waren naar Friesland. Met die brief in de hand, probeerden ze onderweg onderdak te krijgen.

Liefde

Op de vraag wat hem het meest is bijgebleven van die tocht, antwoordt Boudestein: “De liefde van de mensen die ons hebben geholpen. Ik blijf er emotioneel onder als ik daaraan terugdenk. We zijn enorm geholpen door allemaal onbekende mensen van alle gezindten. Ze hadden het goede met ons voor.”

Bij het vertrek uit de Heer Danielstraat hadden de kinderen geen beeld van wat hen te wachten stond. “We hebben onderweg een beschieting meegemaakt. Een auto waar we een lift van wilden hebben, stond verderop in brand. Als die ons had meegenomen, waren we er niet meer geweest”, vertelt Boudestein.

Na tien dagen lopen en soms liften in de kou en onzekerheid, werd de bestemming bereikt. Via Haastrecht, Utrecht, Steenwijkerwold, Heerenveen en Wytgaard, kwamen de kinderen in Nieuwe Bildtdijk. Daar was Arie Boudestein al eens eerder in de oorlog geweest door een uitwisseling van de kerk. Het gezin Penninga ving hem op.

Half jaar

Hij bleef een half jaar en had het goed in Friesland. “Op 29 juni, de verjaardag van Prins Bernhard, ben ik weer terug in Rotterdam gekomen.” Hij hoefde de terugweg niet te lopen. Met een schip en met de trein, ging hij in de zomer van 1945 terug naar huis.

“Ik ben Annemarie Bootsman dankbaar dat ze alles op papier heeft gezet. Elke week kwamen we bij elkaar en alles kwam weer boven”, zegt Boudestein over de auteur van ‘De hongerwinter ontlopen’. Ook Bootsman is dankbaar: “De oorlog is voor mij altijd op afstand geweest, ik heb het zelf niet meegemaakt. Het kwam op deze manier wel erg dichtbij en het was op z’n tijd ook wel emotioneel. Vooral omdat bij Arie ook weer herinneringen bovenkwamen.”

‘De hongerwinter ontlopen’ wordt donderdag gepresenteerd. Arie Boudestein overhandigt dan het eerste exemplaar aan Jantje Steenhuis van het Stadsarchief Rotterdam.