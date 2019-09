'Brandweerzorg staat als een huis, mede dankzij de vrijwilligers'

"We hebben in Nederland gekozen voor het stelsel dat we in steden waar enorm veel meldingen zijn, dat we daar beroeps brandweermensen hebben", zegt Littooij tegen Rijnmond.

"Gelukkig is er in plattelandsgemeenten niet zo vaak brand, dus daar doen we het met vrijwilligers. Dat doen mensen die bij een bouwbedrijf werken of op kantoor. Die zijn naast hun werk ook nog brandweerman."

De topman van de brandweer in de regio Rotterdam zegt verder erg tevreden te zijn over het huidige systeem van betaalde en vrijwillige krachten.

"De brandweerzorg staat in ons land als een huis mede dankzij de inzet van onze brandweervrijwilligers. Vrijwilligers doen het niet alleen voor het geld, maar ook omdat ze iets voor de gemeenschap willen betekenen. Zo zit het stelsel van de brandweer in Nederland in elkaar. Het is een politieke keuze om dat te veranderen. Dan zal het duurder worden."

Merendeel vrijwilligers

Van het Nederlandse brandweerpersoneel bestaat 80 procent uit vrijwilligers. Als gevolg van Europese wetgeving zouden brandweervrijwilligers volgens de nieuwe regels loon moeten krijgen. Dat zou het einde betekenen van de vrijwillige brandweer, want daarmee is een enorm bedrag gemoeid.

Vrijwilligers vormen nu de ruggengraat van de Nederlandse brandweer. Er zijn ruim 19.000 vrijwilligers ten opzichte van ruim 5000 beroeps brandweerlieden.

Een denktank met deskundigen moet nu met oplossingen komen. Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil dat hun adviesrapport in december klaar is.