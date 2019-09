In een supermarkt in Dordrecht heeft woensdagmiddag korte tijd brand gewoed. Het gaat om een winkel aan het Admiraalsplein. Die werd volledig ontruimd.

De eerste melding van de brand kwam rond 16:30 uur binnen bij de brandweer. Die had het vuur snel geblust.

De brand is ontstaan in de meterkast. Waterbedrijf Evides werd ingeschakeld omdat er ook een waterleiding gebroken is.

Het supermarktpand heeft flinke rook- en waterschade. Niemand is gewond geraakt.