'De werkdruk is hoger en de werkgever onmenselijker'

Ongeveer een kwart van de mensen geeft zijn of haar werk een onvoldoende

Ongeveer een kwart van de mensen geeft zijn of haar werk een onvoldoende. Dat blijkt uit een poll op Rijnmond.nl.

Opmerkelijk, want uit een onderzoek ter gelegenheid van de Week van het Werkgeluk bleek woensdag dat Zuid-Hollanders hun werk gemiddeld een 7,2 geven. Die peiling werd gedaan door Happy Office, MonitorGroep en Gelukkig Werken.

'Ben jij gelukkig op je werk?', vroegen we op sociale media. De reacties waren wisselend. De meeste mensen gaven aan zich niet gewaardeerd te voelen. Bijna evenveel mensen zijn juist wel gelukkig, vanwege het leuke werk. Bijna een kwart zegt: "Och, ik werk voor het geld".

"De werkdruk wordt bij ons steeds hoger en de werkgever steeds onmenselijker", reageert iemand. Maar voor elke negatieve opmerking, is er ook een positieve. "Leuk werk én leuke collega’s", zegt een ander.

