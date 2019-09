Met de Eurostar in 3 uur naar Londen

Vanaf volgend jaar rijdt de Eurostar rechtstreeks van Rotterdam naar Londen. Momenteel zijn er nog grenscontroles in Brussel-Zuid.

Daar moet ook worden overgestapt. Dat behoort vanaf de dienstregeling 2020 tot het verleden, zei staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) in de Tweede Kamer.

Ze heeft een akkoord hierover bereikt met België, Frankrijk en Groot-Brittannië. Volgende maand tekent ze de overeenkomst. Een brexit zonder een deal kan nog wel voor problemen gaan zorgen.

De NS en Eurostar moeten nog wel een aantal maatregelen nemen om de rechtstreekse verbinding mogelijk te maken, zegt de bewindsvrouw. "NS zet samen met Eurostar de schouders eronder om zo snel mogelijk met de rechtstreekse trein te starten", laat NS-topman Roger van Boxtel weten.

De Kamer had er op aangedrongen om snel een directe treinverbinding naar Londen mogelijk te maken. Dat moet zorgen dat er minder gevlogen wordt.

Van Londen naar Rotterdam rijdt de Eurostar al wel rechtstreeks in 3 uur. Dat is een uur korter dan de reis nu van Rotterdam naar Londen in beslag neemt.