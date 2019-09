De Kroepoekfabriek kijkt uit naar start Hoekse Lijn

In oktober kun je met de metro concerten bezoeken in Vlaardingen

Het is maar 400 meter lopen van metrostation Vlaardingen Centrum naar poppodium De Kroepoekfabriek. Handig voor bezoekers die met het openbaar vervoer een concertje willen pikken. Het was echter zo'n 2,5 jaar niet mogelijk en dat zag het muziektheater aan de bezoekersaantallen.

"Vlaardingen is weer super dichtbij ook voor Rotterdammers en daar zijn we heel blij mee. Vlaardingen beleven als hippe buitenwijk van Rotterdam, lekker heen en weer met de metro, ideaal", zegt Rory Dickhoff van De Kroepoekfabriek.

Slecht bereikbaar

In het pand aan de Wilhelminahaven worden concerten gegeven maar ook workshops en cursussen op het culturele vlak.

"Mensen kwamen de afgelopen jaren op de fiets of met de auto maar ook vooral niet. We waren gewoon slecht bereikbaar. We hadden er last van ja en hebben dat opgevangen door meer lokaal te programmeren bijvoorbeeld", aldus Dickhoff.

Uurtje langer

De vlag gaat dus uit bij De Kroepoekfabriek wanneer na het weekend de Hoekse Lijn volgens dienstregeling gaat rijden.

"We gaan het goed promoten in de regio, we gaan acties doen rond de metrostations, in de fietsenstallingen, in Rotterdam, we zijn wel wat van plan", lacht algemeen manager Dickhoff. "De metro gaat ook nog een uurtje langer doorrijden dan de trein destijds. En misschien kunnen we er in de toekomst wel voor zorgen dat er ook 's nachts nog gereden wordt, dat lijkt me helemaal fantastisch."

De concerten die dus ook weer met de metro zijn te bezoeken zie je op de website van De Kroepoekfabriek in Vlaardingen.