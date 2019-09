Onrust bij boeren na advies stikstofcommissie

Boer Henk uit Numansdorp: 'Breng duidelijkheid over stikstofkwestie'

"Wat mijn grootste angst is, is of de vergunningen die wij hebben nog bestaansrecht hebben", zegt Henk Westerlaken uit Numansdorp, veeboer en bestuurslid van de LTO-afdeling Hoeksche Waard.

Westerlaken probeert positief te blijven. "Ik ben persoonlijk nog niet zo bang door de bevindingen van de commissie-Remkes , omdat die duidelijk aangegeven dat we niet in het algemeen gekort gaan worden en we de kans krijgen om te innoveren."

Drastische maatregelen

De commissie-Remkes wil dat het kabinet zo snel mogelijk drastische maatregelen treft om de uitstoot van stikstof sterk terug te dringen. Zo moet de maximumsnelheid op snelwegen dichtbij natuurgebieden omlaag en moeten boeren schoner gaan produceren.



De commissie deed onderzoek naar de stikstofcrisis nadat de Raad van State in mei met een vernietigend rapport kwam. Daaruit bleek dat de manier waarop ons land nu nog de uitstoot van stikstof reguleert in strijd is met de wet.

"De tijd van juridische trucs en listen is voorbij", zei oud-minister en voorzitter van de commissie Johan Remkes woensdag tijdens een persconferentie. "De natuur moet herstellen en de uitstoot van stikstof moet omlaag."