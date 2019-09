Bekeroverzicht: ASWH treft Spakenburg

ASWH weet wie de bekertegenstander is in de eerste ronde van het KNVB Bekertoernooi. De Ambachters mogen op bezoek bij Spakenburg. De ploeg van Rogier Veenstra zal op 29, 30 of 31 oktober.

Op sportpark Schildman won ASWH dinsdagavond met 5-1 van TEC uit Tiel. Spakenburg won op De Westmaat op woensdagavond met 2-0 van SDO uit Bussum.

De overige regioploegen weten al wanneer en hoe laat ze de eerste ronde van het bekertoernooi spelen. Het vrijgelote SteDoCo gaat in de eerste ronde op bezoek bij FC 's-Gravenzande op dinsdag 29 oktober om 19:45 uur. Excelsior Maassluis kreeg door de periodetitel van vorig seizoen een vrijstelling voor het kwalificatie toernooi. De tricolores spelen woensdag 30 oktober om 19:45 thuis tegen SC Heerenveen.

BVO's

Voor de betaald voetbal organisaties begint het bekeravontuur in de eerste ronde van het hoofdtoernooi. Excelsior speelt op dinsdag 19:45 uur thuis tegen competitiegenoot NEC. FC Dordrecht ontvangt op diezelfde dag om 19:45 uur MVV. Sparta krijgt op woensdag 30 oktober bezoek van FC Volendam om 20:45 uur.

Feyenoord is vrijgesteld van het spelen in de eerste ronde van het bekertoernooi. Door het bereiken van de groepsfase van de Europa League hoeven de Rotterdammers de eerste ronde van het bekertoernooi niet te spelen. Feyenoord stroomt pas in de tweede ronde van de KNVB Beker in.