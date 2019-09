Aboutaleb: slechte drugsaanpak Curacao is gevaarlijk voor Nederland

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb heeft hard uitgehaald naar Curacao. Hij is niet te spreken over de aanpak van de internationale drugshandel op het eiland.

Zowel in de haven als op het vliegveld zijn de meeste drugsscanners al jarenlang kapot. Volgens de Rotterdamse burgemeester wordt daar niets aan gedaan.

Aboutaleb is op Curacao voor een bezoek. Na Willemstad reist hij door naar Colombia.

De Rotterdamse burgemeester wil zijn bevindingen met het kabinet bespreken. De situatie op Curacao is volgens Aboutaleb een bedreiging voor Nederland.

"Het is een klap in het gezicht van de internationale strijd tegen drugshandel", zegt Aboutaleb. Hij zegt dat de luchthaven van Willemstad een open gate is voor de export van drugs naar Nederland.

In Rotterdam wonen 22 duizend mensen met roots op Curacao. Daardoor heeft de stad een belangrijke band met het eiland. Ook wordt er samengewerkt op het gebied van onderwijs, veiligheid en economische ontwikkeling.

Aboutaleb wil ook gaan samenwerking met het uitwisselen van informatie van opsporingsdiensten. "De meeste Curacaoënaars doen het erg goed in mijn stad, maar er is een kleine hardnekkige groep die zeer gewelddadige is en grof warengeweld niet schuwt. Zij reizen tussen Nederland en Curacao en ik wil - bij wijze van spreken - dat als het paspoort van een van hier op Curacao door de scanner gaat, er op Schiphol een lampje gaat branden en omgekeerd."