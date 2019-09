Rotterdam ook in 2018 net geen moordhoofdstad van Nederland

Het aantal moorden in Rotterdam is het afgelopen jaar iets gedaald. Volgens het CBS zijn in 2018 in de stad twaalf mensen omgekomen door geweld. In het jaar ervoor waren dat er nog veertien.

Dertig procent van alle moorden in 2018 werd gepleegd in de grootste steden. Amsterdam is moordhoofdstad. Dat is de stad al jaren. In 2008 was Rotterdam kortstondig de stad met de meeste moorden.

Landelijk gezien kwamen er in 2018 in ons land 119 mensen om het leven door moord of doodslag. Dat is een daling van 39.

In 9 op de tien gevallen heeft de politie een (vermoedelijke) dader in beeld. Van drie kwart van de vermoorde vrouwen was de vermoedelijke dader de partner of ex-partner.

Bij mannen ging het in één op de vijf gevallen om een afrekening in het criminele circuit.

In de periode 2014-2018 werden in totaal 554 inwoners van Nederland vermoord, schrijft het CBS verder. Van de mannelijke slachtoffers had 43 procent een niet-westerse migratieachtergrond.

Internationaal gezien hoort Nederland tot de landen waar relatief weinig moorden worden gepleegd. Per 100 duizend inwoners gaat het om 0,8 moorden. Dat is onder het Europees gemiddelde. Rusland is koploper (9,2 per 100 duizend), gevolgd door Oekraïne (6,2), Litouwen (4,5) en Letland (4,2).