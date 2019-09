Het weer van vandaag: opnieuw een bak regen?

Vanochtend gaat het vanuit het zuidwesten geregeld regenen. Later vanmiddag trekt een gebied met buiige regen van west naar oost over de regio. Daarachter kan de zon af en toe doorbreken.

Er staat een matige en aan zee krachtig of harde zuidwestenwind, kracht 4 tot 7. Het wordt vanmiddag 19 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en valt er voornamelijk in het westen nog een bui. Het koelt af naar 13 graden.

Morgen is de zon soms te zien envolgen vanuit het westen enkele buien. In de middag wordt het 17 graden en staat er een (vrij) krachtige zuidwestenwind, kracht 5 of 6.

Vooruitzichten

In het weekend bewolkt en perioden met (veel) regen. Er staat flink wat wind en de temperatuur komt uit op 17 graden. Begin volgende week blijft het erg wisselvallig en gaat de temperatuur nog wat verder omlaag.