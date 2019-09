Bewoners Fascinatio dwingen onderzoek af naar 'puist in de wijk'

Er wordt onder meer gekeken naar de manier waarop gecommuniceerd is over de komst van het pand. Het onderzoek wordt door een externe partij uitgevoerd.



Misleid

Het pand van Allsafe wordt door omwonenden inmiddels gekscherend 'de puist in de wijk' genoemd. "Deze wijk heeft een bepaalde stijl", legt een van de bewoners uit. "Een jaren '30 uitstraling. Geen gebouwen hoger dan veertien meter. Veel rood-bruine kleuren. En dan komt dit voorbij."

De opslagruimte steekt niet alleen ruim boven de andere gebouwen in de wijk uit, het steekt met de blauw-gele kleuren erg af tegen de rest van de buurt.

"En die hoogte vonden we ook niet terug in de oorspronkelijke tekeningen zoals ze bij de gemeente waren ingediend." Op die tekeningen was het pand verkleind en was het net zo groot als als omliggende panden. "Maar in de praktijk is dat totaal niet het geval. Mogelijk is de gemeente hierin misleid."

Maar ook de gemeente zelf heeft fouten gemaakt, stellen de bewoners. Zo was vastgesteld in het bestemmingsplan dat alle panden een 'bakstenen uiterlijk' zouden hebben met rood-bruine kleuren. Ook dat klopt niet.

De bewoners hebben zelf onderzoek gedaan naar de totstandkoming van het pand. "En ben ervan overtuigd dat dit heeft geleid tot het verdere onderzoek", zegt een van de bewoners.

Gesprek

De gemeente Capelle is inmiddels in gesprek met de directie van Allsafe en een vertegenwoordiging van de omwonenden. Met dat gesprek wil de gemeente kijken welke maatregelen genomen kunnen worden om iets te doen aan de klachten van de omwonenden.

Een eerste gesprek was in juni. Donderdag volgt een tweede gesprek.