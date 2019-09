'Rotterdam hoort bij beste festivalsteden van de wereld'

Rotterdam is woensdag opnieuw uitgeroepen tot een van de beste festivalsteden ter wereld. Dat gebeurde in de Verenigde Staten bij een conferentie van de 'International Festivals and Events Association'.

Rotterdam wordt door de internationale vakjury geprezen om het positieve festival- en evenementenklimaat. De award werd in ontvangst genomen door Johan Moerman, directeur Rotterdam Festivals. “Ik kan niet anders dan trots zijn op de internationale erkenning die we hiermee als stad oogsten”, zegt Moerman.

Rotterdam ontving de award eerder in 2010 en 2015.

Divers aanbod

Rotterdam wordt door de jury geroemd om een divers festivalaanbod van grootschalige en kleinschalige succesvolle evenementen. De stad zet zich internationaal op de kaart met grote (sport)evenementen als het International Film Festival Rotterdam, NN Marathon, NN North Sea Jazz Festival, en de komst van het Eurovisie Songfestival.

Tegelijkertijd zijn er veel kleine festivals die dicht bij de Rotterdammers staan, waaronder de Pleinbioscoop Rotterdam en food festivals als Djemaa el Fna.



Topsportevenementen

Ook Peter Blangé, directeur Rotterdam Topsport is trots: “Geweldig dat Rotterdam deze mooie prestigieuze prijs voor de derde keer in de wacht weet te slepen. Het bewijst telkens weer dat Rotterdam er internationaal uitspringt, dankzij de culturele festivals en topsportevenementen die in Rotterdam plaatsvinden. Rotterdam Topsport is trots hieraan een bijdrage geleverd te hebben”.

Ook Sydney en Coffs Harbour (Australië), Gimje-Si (Zuid Korea) en Philadelphia en West Palm Beach (de Verenigde Staten) vielen dit jaar in de prijzen.