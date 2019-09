Opmerkelijk: bruiloft op de bodem van het Van Maanenbad

Het klinkt niet als de meest aantrekkelijke plek om te trouwen, maar dat maakt het bruidspaar waarschijnlijk niets uit. In het Van Maanenbad in Rotterdam-Noord vindt donderdagmiddag een huwelijksvoltrekking plaats.

Bruid Nanda zegt dat ze haar aanstaande man Rutger in het zwembad heeft ontmoet. "Nadat Rutger mij ten huwelijk had gevraagd, zeiden we al snel tegen elkaar dat we wel moesten trouwen op een leuke plek." En dat is dus het Van Maanenbad geworden.

Hoofdbadmeester Leo Hendriks hoefde niet lang na te denken over het verzoek. "Hier kan alles en het is toch geweldig om zoiets unieks te organiseren."

De huwelijksvoltrekking vindt in het zwembad plaats. Nanda en Rutger gaan elkaar het 'jawoord' geven op de bodem van het instructiebad dat voor de gelegenheid wordt ingericht als trouwzaal. Bang voor natte voeten hoeven de bruiloftsgasten en het bruidspaar zelf niet te zijn. Om praktische redenen hebben ze het bad laten leeglopen.