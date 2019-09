Gratis fietshelmen in strijd tegen hersenletsel: 'Voor kinderen zouden we het moeten verplichten'

Voor veel Nederlanders is een stukje fietsen de normaalste zaak van de wereld, toch neemt het aantal verkeersslachtoffers toe. Met name onder jonge, onervaren fietsers. Op basisschool De Regenboog in Rozenburg wordt dit probleem donderdag aangepakt met een heuse 'streetwise les' en gratis fietshelmen.

Fietshelmen komen de leerlingen van groep 3 en 4 van de school wel van pas. "Ik ben al heel vaak gevallen, zeker met mijn nieuwe fiets', zegt leerling Sophie (8). Ook de 7-jarige Jacinto spreekt uit ervaring. "Ik krijg eigenlijk overal last van als ik val. Maar ik ben gelukkig nog nooit op mijn hoofd gevallen."

'Voorzichtig'

De leerlingen kunnen donderdag kiezen uit vier verschillende designs. De camouflage-achtige helm die bij Jacinto wordt opgezet, valt in de smaak. "Ik ga er wel erg voorzichtig mee doen, want de helm moet niet beschadigd worden."

Goede gedachte van hem om netjes met zijn spullen om te gaan, maar een krasje hier en daar op de helm is nog altijd beter dan lichamelijk letsel. Volgens kindertraumachirurg William Kramer van het Erasmus MC beschermt een fietshelm zestig procent van de impact.

"Je moet al vroeg beginnen met het beschermen van deze kinderen die onervaren zijn en blijven in het verkeer", vindt de arts. "Uit onderzoek blijkt dat het vijf dode kinderen per jaar scheelt en tweehonderd hersenletsels. Wat we niet beseffen is dat hersenletsel nooit meer geneest."

Edwin van der Sar Foundation

Het uitdelen van de helmen in Rozenburg maakt onderdeel uit van een groter project van de ANWB en de Edwin van der Sar Foundation. Die stichting zet zich in voor de revalidatie, preventie en participatie van mensen met hersenletsel. Ook de streetwise les, met opblaasbare auto's, stoplichten, fietspaden én uiteraard de helmen, hoort daarbij.

"Fietsen is een onderdeel van de les, maar ze leren hier bijvoorbeeld ook veilig oversteken of op de juiste manier hun gordel omdoen", zegt Linda Welles van de Edwin van der Sar Foundation. "Het is eigenlijk een heel uitgebreide les, waarbij fietsen met de helm een belangrijk onderdeel is."

Eerste keer in Zuid-Holland

Hoewel eerder al dertienduizend fietshelmen werden uitgedeeld in Gelderland en Overijssel door de ANWB en de stichting, is dit voor het eerst dat ook een school in Zuid-Holland meedoet.

"Het zou mooi zijn als meer gemeenten en provincies achter dit project gaan staan", zegt Welles. "Het is een mooie samenwerking tussen scholen en gemeenten, dus wat dat betreft kan het van beide kanten komen."

Of de scholen en gemeenten hier nu wel of niet mee aan de slag gaan, Kindertraumachirurg Kramer is duidelijk. Hij pleit ervoor om vanaf jonge leeftijd een fietshelm op te zetten.

"In 28 landen ter wereld is het heel gewoon om een helm op te zetten of is dat zelfs verplicht. Ik zou het willen stimuleren voor volwassenen, maar voor kinderen zouden we het moeten verplichten."